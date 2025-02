Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Vom Weg abgekommen - mehrere Verletzte

Warendorf (ots)

Zwei verletzte Erwachsene und zwei verletzte Kinder - das ist die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls am Montag (03.02.2025, 15.42 Uhr) in Wadersloh.

Ein 61-jähriger Mann aus Oelde fuhr mit seinem Auto auf der Stromberger Straße in Fahrtrichtung Wadersloh. Aus noch unklarer Ursache, geriet er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß hier mit dem Auto einer entgegenkommenden 70-jährigen Frau aus Wadersloh zusammen. Durch den Aufprall schleuderte der Pkw des Oelders in einen Straßengraben und blieb auf der linken Seite liegen.

Besatzungen mehrerer Rettungswagen brachten den 61-Jährigen leicht verletzt zur ambulanten Behandlung, die 70-Jährige schwer verletzt zur stationären Behandlung in Krankenhäuser.

Im Auto der Wadersloherin befanden sich zudem vier Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren. Zwei elf und neun Jahre alte Mädchen wurden ebenfalls leicht verletzt. Zwei fünfjährige Mädchen blieben unverletzt - alle Kinder wurden zur Behandlung und Vorsorge ebenfalls in Krankenhäuser gebracht.

Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

