POL-HG: Nachbarschaftsstreit eskaliert ++ Einbruchdiebstahl in Mammolshain ++ Fahrrad gestohlen am Bahnhof Oberursel ++ Wildunfall mit zwei Leichtverletzten ++ Unfallflucht in Bad Homburg v.d.H.

1. Nachbarschaftsstreit eskaliert,

Bad Homburg v.d.H., Usinger Weg, Dienstag, 27.05.2025, 20:46 Uhr

(vF) Am Dienstagabend, um 20:46 Uhr kam es in einer Wohnungsloseneinrichtung im Usinger Weg in Bad Homburg zu einem Streit mit anschließender Bedrohung zwischen zwei Bewohnern. Der 42-jährige Tatverdächtige bedrohte den 40-jährigen Geschädigten. Hierbei stach der Tatverdächtige mehrfach mit einem Messer auf die Wohnungstür ein, wodurch Sachschaden entstand. Ein direkter Kontakt zwischen den beiden Männern bestand zu diesem Zeitpunkt nicht. Die Polizei traf um 20:50 Uhr am Einsatzort ein. Der 42-jährige Mann stand zu diesem Zeitpunkt mit dem Messer in der Hand vor dem Haus. Die Beamten drohten den Einsatz des DEIG (Distanzelektroimpulsgerät) sowie den Gebrauch der Schusswaffe an und forderten den Mann auf, das Messer abzulegen. Der 42-Jährige kam der Aufforderung nach und ließ sich im Anschluss widerstandslos festnehmen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten in das Gewahrsam der Polizeistation Bad Homburg eingeliefert. Dort schlug der 42-Jährige seinen Kopf gegen die Wand, sodass er eine Kopfwunde davontrug. Nach Vorstellung und Versorgung im Krankenhaus wurde er wieder ins Gewahrsam eingeliefert und dort am Mittwoch entlassen.

2. Wohnungseinbruch in Mammolshain,

Königstein-Mammolshain, Am Mönchwald, Dienstag, 27.05.2025, 18:30 bis 22:00 Uhr

(vF) Am Dienstagabend zwischen 18:30 Uhr und 22:00 Uhr kam es in Mammolshain in der Straße "Am Mönchwald" zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Die unbekannten Täter gelangten dabei durch gewaltsames Aufdrücken des Küchenfensters in das Haus. Von einem Tisch wurden ein Mobiltelefon sowie Bargeld entwendet. Täterhinweise liegen nicht vor. Für Hinweise zum Sachverhalt wenden Sie sich bitte an die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer: 06174 9266-0.

3. Angekettetes Fahrrad geklaut,

Oberursel, Platz des 17. Juni, Bahnhof, Dienstag, 27.05.2025, zwischen 12:00 Uhr und 15:30 Uhr

(vF) Am Dienstag zwischen 12:00 und 15:30 Uhr wurde am Bahnhof in Oberursel ein dort angekettetes Fahrrad gestohlen. Die unbekannten Täter öffneten das angebrachte Vorhängeschloss auf unbekannte Art und Weise geöffnet und samt dem hellblauen Pedelec der Marke "Tenway" im Wert von knapp 2.000 Euro entwendet. Für Hinweise zum Sachverhalt wenden Sie sich bitte an die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer: 06171 6240-0.

4. Wildunfall mit zwei Leichtverletzten, Oberursel, Landesstraße 3024 zwischen Feldbergplateau und Sandplacken, Dienstag, 27.05.2025, 13:03 Uhr

(vF) Am Dienstagmittag um 13:03 Uhr kam es auf der Landesstraße 3024 bei Oberursel zwischen dem Feldbergplateau und dem Sandplacken zu einem Wildunfall. In Höhe des Parkplatzes "Teufelsquartier" überquerte ein Tier die Fahrbahn. Der 20-jährige Fahrer eines Mercedes wich dem Tier aus und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das mit drei jungen Männern besetzte Fahrzeug kam nach links von der Fahrbahn ab, prallte in den dortigen Seitengraben, drehte sich nach dem Aufprall im Graben um die eigene Achse und blieb mit Totalschaden stehen. Der 20-jährige Fahrer sowie ein 21-jähriger Mitfahrer des Mercedes wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Mitfahrer wurde zur weitergehenden ambulanten Behandlung in ein Frankfurter Krankenhaus gebracht. Der dritte 17-jährige Insasse blieb unverletzt. Das total beschädigte Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von etwa 45.000 Euro.

5. Unfallflucht in Bad Homburg,

Bad Homburg vor der Höhe, Kinzigstraße, Einmündung Lahnstraße, Dienstag, 27.05.2025, 10:40 Uhr

(vF) Am Dienstag um 10:40 Uhr kam es in Bad Homburg in der Kinzigstraße in Höhe der Einmündung zur Lahnstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer streifte ein geparktes Fahrzeug und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der VW Golf des Geschädigten war ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Kinzigstraße geparkt. Ein unbekannter Motorradfahrer befuhr die Lahnstraße aus Richtung Seedammweg in Richtung Kinzigstraße. An der Einmündung der Lahnstraße zur Kinzigstraße verlor der unbekannte Fahrer beim Abbiegen in die Kinzigstraße die Kontrolle über sein Motorrad und streifte den geparkten VW Golf. An diesem entstand ein Sachschaden von 1.500 Euro. Im Anschluss an den Unfall flüchtete der Motorradfahrer vom Unfallort in Richtung Mainstraße. Für Hinweise zum Unfallhergang oder Verursacher wenden Sie sich bitte an die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer: 06172 120-0.

