POL-HG: Fahrzeuge auf Friedhofsparkplatz aufgebrochen +++ Fahrzeug gerät in Brand +++ 16-Jähriger fährt berauscht mit Pkw umher

1. Fahrzeuge auf Friedhofsparkplatz aufgebrochen, Bad Homburg, Kirdorf, Friedberger Straße Montag, 26.05.2025, 11:00 Uhr bis 11:30 Uhr

(fh)Am Montagvormittag hat eine unbekannte Person auf dem Friedhofsparkplatz in Kirdorf zwei Fahrzeuge aufgebrochen. In der Zeitspanne von 11:00 Uhr bis 11:30 Uhr suchte die Täterin oder der Täter den Parkplatz in der Friedberger Straße auf und schlug dort die Scheiben eines geparkten Dacia Logan und eines Saab ein. Aus dem zuletzt genannten wurde ein Rucksack mitsamt einer Bankkarte gestohlen. Mit dieser wurde etwa 30 Minuten später bei einer Bank in der Kumeliusstraße in Oberursel Geld abgebucht.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg ermittelt und nimmt Hinweise zu den Aufbrüchen in Kirdorf, aber auch zu dem Abheben in Oberursel unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Fahrzeug gerät in Brand,

Königstein im Taunus, Forellenweg, Dienstag, 27.05.2025, 01:55 Uhr

(fh)In der Nacht zum Dienstag geriet ein geparktes Fahrzeug in Königstein in Vollbrand. Gegen 01:55 Uhr ging bei der Rettungsleitstelle die Mitteilung über ein brennendes Fahrzeug im Forellenweg ein. Umgehend wurden Polizei und Feuerwehr zur Örtlichkeit entsandt. Der mittlerweile in Vollbrand stehende Ford konnte kurz darauf gelöscht werden. Durch die Einsatzkräfte wurden zwischenzeitlich die Bewohnenden einer nahegelegenen Asylbewerberunterkunft aus dem Gebäude gebracht. Nach Abschluss der Maßnahmen konnten alle wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Es wurde bei dem Einsatz niemand verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ein technischer Defekt kann aktuell nicht ausgeschlossen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Königstein unter der Telefonnummer (06174) 9266-0 entgegen.

3. 16-Jähriger fährt berauscht mit Pkw umher, Friedrichsdorf, Marie-Curie-Straße, Dienstag, 27.05.2025, 01:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Dienstag zog die Polizei einen Minderjährigen in Friedrichsdorf aus dem Verkehr, der unter dem Einfluss von Drogen und ohne Führerschein gefahren war. Gegen 01:00 Uhr entdeckte die Streife in Höhe der Marie-Curie-Straße einen vollbesetzten Mitsubishi, der Schlangenlinien fuhr und diverse Male scheinbar grundlos abbremste und beschleunigte. Die Streife entschloss sich, das Fahrzeug zu kontrollieren. Am Steuer saß ein 16-jähriger Bad Homburger, der naturgemäß nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Weiterhin schlug ein durchgeführter Drogenvortest positiv auf THC an. Dies hatte eine Blutentnahme, eine Strafanzeige sowie die Übergabe des Jungen an die Erziehungsberechtigten zur Folge.

