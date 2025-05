POL-HG: Verkehrssicherheit im Fokus: Pedelec-Training für Seniorinnen und Senioren

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - Mit Pfefferspray attackiert - mehrere Verletzte, Oberursel, An den Drei Hasen, Freitag, 23.05.2025, 13:30 Uhr (Sü)Am Freitagmittag kam es in Oberursel zu einem Angriff auf einen Mann, bei welchem mit Pfefferspray gesprüht wurde. Der Mann befand sich gegen 13:30 Uhr in einem Baumarkt "An den Drei Hasen". Im Kassenbereich soll es dann zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen ihm und ...

mehr