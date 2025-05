PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Mit Pfefferspray attackiert - mehrere Verletzte

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Mit Pfefferspray attackiert - mehrere Verletzte, Oberursel, An den Drei Hasen, Freitag, 23.05.2025, 13:30 Uhr

(Sü)Am Freitagmittag kam es in Oberursel zu einem Angriff auf einen Mann, bei welchem mit Pfefferspray gesprüht wurde. Der Mann befand sich gegen 13:30 Uhr in einem Baumarkt "An den Drei Hasen". Im Kassenbereich soll es dann zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen ihm und einem 68-jährigen Mann gekommen sein. Im Zuge des Wortwechsels griff der 68-Jährige nach seinem Pfefferspray und sprühte dies seinem Gegenüber ins Gesicht. Durch die Pfeffersprayattacke wurden auch fünf weitere Personen leicht verletzt, welche medizinisch versorgt werden mussten. Eine Person musste zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Aggressor muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell