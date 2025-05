PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Versuchter Einbruch in Kellerraum +++ Auto zerkratzt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Versuchter Einbruch in Kellerraum,

Kronberg, Minnholzweg, Mittwoch, 21.05.2025, 05:45 Uhr

(Sü) Zwei unbekannte Täter versuchten am Mittwochmorgen in das Kellergeschoss eines Mehrfamilienhauses einzudringen. Gegen 05:45 Uhr begaben sich die beiden Unbekannten zur Hofeinfahrt des Mehrfamilienhauses im Minnholzweg in Kronberg und versuchten dort ein vergittertes Fenster aufzuhebeln. Durch einen Zeugen wurden sie beobachtet und gestört. Sie flüchteten fußläufig in Richtung Bahnhof. Der entstandene Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Beide Täter werden beschrieben als männlich, ca. 25-35 Jahre alt, ca. 1,80m groß und schlank. Sie trugen dunkle Kleidung, eine Kappe sowie orangefarbene Handschuhe.

Wer sachdienliche Hinweise zu den beiden geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeistation Königstein unter der Telefonnummer 06174/9266-0 in Verbindung zu setzen.

2. Auto zerkratzt,

Königstein, Frankfurter Straße, Mittwoch, 21.05.2025, 09:30 Uhr bis 14:45 Uhr

(Sü) Am Mittwoch beschädigten in Königstein Unbekannte zwischen 09:30 Uhr und 14:45 Uhr einen schwarzen Mercedes. Der PKW war auf dem Parkplatz der Nassauischen Sparkasse in der Frankfurter Straße abgestellt, als er an beiden Fahrzeugseiten zerkratzt wurde.

Wer Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich bei der Polizeistation Königstein unter 06174/9266-0 zu melden.

