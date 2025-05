PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main und des Polizeipräsidiums Westhessen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Kronberg-Oberhöchstadt: Zwei Frauen angegriffen und verletzt - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft, Sonntag, 18.05.2025, 22:00 Uhr

Am späten Sonntagabend (18.05.2025)gegen 22:00 Uhr, kam es in einer Wohnung im Sudetenring in Kronberg-Oberhöchstadt zu einem Angriff eines 71-jährigen indischen Staatsangehörigen auf seine 59-jährige Ehefrau und deren 62-jährige Schwester. Der offenbar alkoholisierte Tatverdächtige konnte noch vor der Wohnung festgenommen werden. Er befindet sich nun wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung in Untersuchungshaft.

Nach derzeitigen Erkenntnissen eskalierte in der Wohnung ein Streit, bei dem der Beschuldigte die beiden Frauen mit mehreren Gegenständen, darunter eine Axt und ein Messer, angegriffen und verletzt haben soll. Die beiden Verletzten konnten die Wohnung verlassen und medizinisch versorgt werden. Bei der Festnahme, im Rahmen derer ein Distanzelektroimpulsgerät eingesetzt wurde, zog sich der Mann Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Der Tatverdächtige wurde gestern dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Frankfurt am Main vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl erließ.

