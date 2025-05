PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++Diebstahl von Bauwerkzeugen und Baumaterialien+++Motorroller entwendet+++Diebstahl von Fahrrad+++Versuchter Diebstahl aus Foodtruck Anhänger+++Vandalismus in Kleingartenanlage+++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1.Diebstahl von Bauwerkzeugen und Baumaterialien, 61440 Oberursel, Altkönigstraße, Donnerstag, 15.05.2025, 18:00 Uhr bis Freitag, 16.05.2025, 07:15 Uhr

(Sü)Durch unbekannte Täter wurden zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen diverse Bauwerkzeuge und Baumaterialen in Oberursel entwendet. Die Täter betraten die Baustelle in der Altkönigstraße und entwendeten dort Bauwerkzeuge und Baumaterialien im Wert von ca. 11.000 EUR. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet bei Hinweisen, sich unter der Telefonnummer 06171/6240-0 zu melden.

2.Motorroller entwendet,

61440 Oberursel, Oberhöchststädter Straße, Donnerstag, 15.05.2025, 23:00 Uhr bis Freitag, 16.05.2025, 11:00 Uhr

(Sü)Unbekannte haben in Oberursel von Donnerstag auf Freitag einen Motorroller gestohlen. Die Besitzerin stellte den Roller von "Alpha Motors" gegen 23:00 Uhr in der Oberhöchststädter Straße ab. Am Freitag gegen 11:00 Uhr war dieser dann spurlos verschwunden. Am Roller war zuletzt das Versicherungskennzeichen 976 OAN angebracht. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer 06171/6240-0 entgegen.

3.Fahrraddiebstahl,

61449 Steinbach (Taunus), Praunheimer Weg, Samstag, 17.05.2025, 04:49 Uhr

(Sü)Am frühen Samstagmorgen hat ein Täter ein Fahrrad aus einer Gartenhütte in Steinbach (Taunus) entwendet. Der bislang unbekannte Dieb betrat 04:49 Uhr das Grundstück des Geschädigten im Praunheimer Weg und begab sich in die Gartenhütte eines Einfamilienhauses. Hier entwendete er ein olivgrünes Herrenfahrrad der Marke Pegasus (SL disc 28), mit welchem er anschließend von der Tatörtlichkeit floh. Der Langfinger konnte von einer Überwachungskamera gefilmt werden. Demnach war dieser ca. 30-40 Jahre alt mit schmaler Statur. Er trug eine Baseballkappe, eine helle Langarmjacke, eine helle Hose sowie dunkle Sportschuhe der Marke New Balance. Hinweise zu dem Täter nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer 06171/6240-0 entgegen.

4.Versuchter Diebstahl aus Foodtruck Anhänger, 61462 Königstein im Taunus, Georg-Pingler-Straße, Donnerstag, 01.05.2025, 12:00 Uhr bis Freitag, 16.05.2025, 19:30 Uhr

(Sü)Unbekannte Täter versuchten in den letzten 3 Wochen gewaltsam in einen Foodtruck Anhänger einzudringen, welcher in der Georg-Pingler-Straße geparkt war. Hierbei machten sie sich erfolglos an der Eingangstür zu schaffen. Nach dem gescheiterten Versuch flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der am Verkaufswagen entstandene Sachschaden beläuft sich auf 500EUR. Die Kriminalpolizei im Hochtaunuskreis ermittelt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer 06174/9266-0 entgegen.

5.Vandalismus in Kleingartenanlage,

61449 Steinbach (Taunus), Birkenweg, Donnerstag, 15.05.2025, 19:00 Uhr bis Freitag, 16.05.2025, 15:00 Uhr

(Sü)Vandalen haben in einer Kleingartenanlage in Steinbach (Taunus) ihr Unwesen getrieben. Zwischen Donnerstagabend und Freitagnachmittag betraten die bisher unbekannten Täter mehrere Parzellen der Kleingartenanlage im Birkenweg und beschädigten dort diverse Dekorationselemente sowie Blumentöpfe und einen Geräteschuppen. Danach entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Der dabei verursachte Sachschaden wird auf 200EUR geschätzt. Die Polizeistation Oberursel ermittelt nun und nimmt unter der Rufnummer 06171/6240-0 Hinweise entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell