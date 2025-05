Polizei Duisburg

POL-DU: Untermeiderich/ Autobahn 59: Fahrer flüchtet, baut Unfall, flüchtet erneut und leistet Widerstand

Duisburg (ots)

Als Duisburger Polizisten einen Fahrer (27) eines schwarzen Polos anhalten wollten, hatte er es am Donnerstagnachmittag (15. Mai, 15:10 Uhr) besonders eilig und flüchtete mit seinem Fahrzeug über die Autobahn 59 in Fahrtrichtung Leverkusen. Auf seiner rasanten Flucht gefährdete er andere Verkehrsteilnehmende und verlor in Höhe der Autobahnauffahrt Ruhrort schließlich die Kontrolle über seinen Polo.

Er prallte mit seinem Auto in die Leitplanke und flüchtete fußläufig über die Autobahn. Seinen Polo ließ er schwer beschädigt in einer Kurve zurück. Einsatzkräfte sperrten die Auffahrt Ruhrort bis zum Abtransport des fahrunfähigen Wagens. Zwei Beamte stellten den flüchtigen Mann noch auf der Autobahn. Dieser leistete erheblichen Widerstand, indem er die Polizisten körperlich anging. Einer der Beamten war danach nicht mehr dienstfähig. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

