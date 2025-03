Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Hinweise und unbekanntes Auto nach Unfall bei Gevelinghausen gesucht

Olsberg, Meschede (ots)

Montagnachmittag ist zwischen Gevelinghausen und Heringhausen/Ostwig auf der "Kreisstraße" ein Unfall zwischen zwei sich entgegenkommenden Autos passiert. Beide Autos sind weitergefahren. Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Auto, das gegen 17:15 Uhr in Richtung Gevelinghausen unterwegs war und von einem entgegenkommenden Auto beschädigt wurde. Nach den aktuellen Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass ein 84-jähriger Mann aus Bestwig aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten ist. Dabei hat er das entgegenkommende, noch unbekannte Auto vermutlich beschädigt. Außerdem wurde bei dem Unfall das Auto einer 31-jährigen Olsbergerin beschädigt, die hinter dem 84-Jährigen fuhr. Das Verkehrskommissariat ermittelt. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291 - 90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell