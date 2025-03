Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Hinweise zu Beinahunfall in Berge gesucht

Meschede (ots)

In der Ortsdurchfahrt Berge gefährdete Montagnachmittag ein Autofahrer andere aktuell unbekannte Autofahrer, indem er von seiner Fahrspur abkam. Gegen 14:30 Uhr soll ein weißes Auto auf der "Oberberger Straße" (L541) in Höhe "Zur Winnschla" (L840) in den Gegenverkehr gefahren sein, so berichteten Zeugen. Der entgegenkommende Verkehr habe abbremsen und auf den Gehweg ausweichen müssen, um Unfälle zu vermeiden. Dem Fahrer, einem 61-jährigen Mann aus dem Kreis Soest, ist die Weiterfahrt von der Polizei untersagt worden. Die genauen Umstände der geschilderten Verkehrssituation sind Gegenstand der Ermittlungen des zuständigen Verkehrskommissariats. Die Polizei sucht dazu weitere Zeugen und bittet um Hinweise. Die Polizeiwache in Meschede ist unter der Telefonnummer 0291 - 90200 erreichbar.

