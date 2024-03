Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr auf K53

Rotenburg a. d. Fulda (ots)

Am Mittwoch (27.03.) befuhr eine 36-jährige Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg gegen 09:00 Uhr mit ihrem Pkw Opel Astra die Kreisstraße 53 aus Bebra-Solz kommend in Richtung Bebra. Zwischen Solz und Imshausen kam diese in einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Eine zum diesem Zeitpunkt entgegenkommende 54-jährige Fahrzeugführerin, ebenfalls aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg, versuchte noch mit ihrem Pkw Mercedes GLA nach rechts auszuweichen, um eine Kollision zu verhindern. Trotz des Ausweichmanövers kam es jedoch zu einer seitlichen Kollision zwischen den beiden Kraftfahrzeugen.

Die 54-jährige Frau erlitt dadurch leichte Verletzungen.

An beiden Kraftfahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in einer Gesamthöhe von geschätzt 20.000 Euro. Der Pkw Opel Astra war aufgrund seiner Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

