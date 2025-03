POL-HSK: Schwer verletzter E-Scooterfahrer

Sundern (ots) - Am Sorpesee sind Samstag ein Motorrad und ein Auto zusammengestoßen. Der Unfall ist gegen 16:30 Uhr auf der L687 bei Langscheid in Fahrtrichtung Amecke in Höhe eines Zeltplatzes passiert. Der 25-jährige Motorradfahrer aus Arnsberg kollidierte beim Überholen mit einem nach links auf den Zeltplatz abbiegenden Auto eines 55-Jährigen aus Hamm. Hierbei wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Er ist in ...

mehr