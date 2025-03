Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Erfahrener Erster Polizeihauptkommissar als Ansprechpartner für die größte Polizeiwache im Hochsauerland

Arnsberg (ots)

Bernd Wittenkemper ist seit Januar 2025 der neue Leiter der Polizeiwache in Arnsberg. Der in Werl wohnende Erste Polizeihauptkommissar ist seit 1989 bei der Polizei NRW tätig. Nach seiner Ausbildung begann Wittenkemper seine Laufbahn in Wuppertal und bei der Bezirksregierung Arnsberg. In den folgenden 27 Jahren durchlief er verschiedene Stationen in der Kreispolizeibehörde Soest, bevor er im April 2024 seinen Dienst bei der Polizei im Hochsauerlandkreis antrat. Am Donnerstag wurde Bernd Wittenkemper von Landrat Dr. Karl Schneider, dem Abteilungsleiter Polizei Thomas Vogt und der Direktionsleiterin für Gefahrenabwehr und Einsatz, Mareen Weische, vorgestellt und offiziell begrüßt.

Zudem hießen ihn auch der Bürgermeister der Stadt Arnsberg, Ralf Paul Bittner sowie Christopher Hilverling, 1. Beigeordneter der Stadt Arnsberg, herzlich Willkommen. Alle Anwesenden sind sich einig, dass die Polizeiwache in Arnsberg mit Bernd Wittenkemper einen erfahrenen Ansprechpartner gewonnen hat und freuen sich auf die zukünftige Zusammenarbeit.

