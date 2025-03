Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Fußgängerin

Arnsberg (ots)

In Arnsberg kam es am Donnerstag gegen 10:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Clemens-August-Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrskommissariats bog ein 88jähriger Mann aus Arnsberg mit seinem Fahrzeug von der Henzestraße auf die Clemens-August-Straße ab. Dabei erfasste er eine 71jährige Fußgängerin, ebenfalls aus Arnsberg, die zeitgleich die Fahrbahn überquerte. Diese stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte waren im Einsatz. Die Verletzte wurde in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

