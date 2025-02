Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Falsche Wasserwerker erbeuten Schmuck - Lassen Sie keine Unbekannten ins Haus

Doramgen (ots)

Falsche Wasserwerker erbeuteten am Dienstag (18.02.) bei zwei Opfern Schmuck. Einmal blieben die Betrüger erfolglos. Polizei gibt Hinweise.

In den Vormittagsstunden, 09:00 Uhr bis etwa 09:30 Uhr, wurden drei lebensältere Damen von falschen Wasserwerken aufgesucht. Die zurzeit unbekannten Männer klingelten an der Dorfstraße, Feuerbachstraße und am Heideweg bei den Damen. Sie gaben jeweils an, dass in der Nähe eine Baustelle sei und sie nun den Wasserdruck im Haus überprüfen müssten. Zwei der Damen ließen den vermeintlichen Handwerker ins Haus, der sogleich die Küche aufsuchte, den Wasserhahn aufdrehte und die Damen bat dieses auch im Keller zu tun. Während diese der Aufforderung gutgläubig nachkamen, durchsuchte im Haus an der Dorfstraße nach ersten Erkenntnissen eine zweite Person das Obergeschoss und entwendete Schmuck. An der Feuerbachstraße wurden die Schubladen im Wohnzimmer geöffnet und ebenfalls Schmuck entwendet. Ob auch hier eine zweite Person mit im Haus war, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Erfolglos blieben die angeblichen Wasserwerker am Heideweg. Hier wurde die Seniorin misstrauisch und schloss die Haustür, so dass die Betrüger nicht in das Haus gelangten.

Beschreibung der Täter:

1.Tatverdächtiger: Männlich, etwa 35 bis 50 Jahre alt, 170 Zentimeter groß, schmales Gesicht, schlanke Statur, dunkle Haare, blaue Arbeitskleidung, graue Kappe 2.Tatverdächtiger: Männlich, 35 bis 40 Jahre, 175 bis 180 Zentimeter groß, kräftige Statur, schwarze Kapuzenjacke

Bei dem ersten Tatverdächtigen handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um die Person, die an den Häusern klingelte und um Einlass bat. Zudem stiegen die Betrüger an der Dorfstraße offenbar in einen dunklen Pkw ein und entfernten sich mit diesem.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zusammenhänge sind nicht ausgeschlossen und werden durch die Ermittler geprüft. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin:

- Lassen Sie keine Fremden unangemeldet in Ihre Wohnung! - Öffnen Sie nur einen Spalt weit mit vorgelegter Türsperre! Haben Sie keine Türsperre, sprechen Sie durch die geschlossene Tür! - Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die Ihnen von der Hausverwaltung angekündigt wurden! - Lassen Sie sich auch bei angeblichen Notfällen, wie z. B. einem Wasserrohrbruch, nicht drängen! Fragen Sie im Zweifel bei den Stadtwerken, beim Hausmeister oder bei den Nachbarn nach! - Ziehen Sie sofort eine Vertrauensperson hinzu oder vereinbaren Sie einen späteren Termin! - Informieren Sie sofort die Polizei über die Notrufnummer 110, wenn Ihnen die Situation verdächtig vorkommt!

Informieren Sie sich zu den Themen Trickdiebstahl und Trickbetrug sowie zu weiteren auch auf unseren Internetseiten: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell