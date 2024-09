Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl von hochwertigen Baumaschinen

Matzenbach/Altenglan (ots)

Bisher unbekannte Täter entwendeten in der Nacht auf Donnerstag aus abgestellten Fahrzeugen mehrere Baumaschinen. In Matzenbach wurde in der Ringstraße ein Fahrzeug angegangen, aus welchem u.a. eine Bohrmaschine, Winkelschleifer und Bohrhammer entwendet wurden. In Altenglan wurden von einem in der Bahnhofstraße abgestellten Firmenfahrzeug ebenfalls mehrere Baumaschinen gestohlen. Laut Zeugenaussagen sollen die Täter in Altenglan mit einem schwarzen SUV (französische Kennzeichen) vorgefahren sein. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Ob die beiden Taten im Zusammenhang stehen, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Kusel unter 06381/919-0 oder per Mail (pikusel@polizei.rlp.de) zu melden.|pikus

