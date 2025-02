Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher erbeuten Uhren

Dormagen (ots)

Am Montag (17.02.) sind Einbrecher in der Zeit zwischen 08:00 und 17:00 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Zeisigstraße in Delhoven eingedrungen.

Die Unbekannten waren auf bislang ungeklärte Weise auf einen Balkon im ersten Obergeschoss gelangt und hatten dort die Balkontür aufgebrochen. In der Wohnung durchsuchten die Täter Schubladen und Schränke im Wohn- und Schlafzimmer und warfen deren Inhalt achtlos auf den Boden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei erbeuteten sie drei Uhren.

Ein Zeuge hatte in diesem Zusammenhang zwei verdächtige Männer beobachtet, die gegen 15:20 Uhr von dem Haus kommend in einen dunkeln SUV einstiegen. Der Wagen wurde augenscheinlich von einer weiteren Person gefahren und entfernte sich Richtung Sperlingstraße. Danach bog der dunkle SUV in Richtung Boelkestraße ab und verschwand aus dem Sichtfeld des Zeugen.

Personenbeschreibung:

- männlich, circa 30 bis 35 Jahre alt, etwa 170 bis 175 Zentimeter groß, athletische Statur, dunklerer Hauttyp, bekleidet mit einer weiten grauen Jogginghose und einer Mütze, leicht ungepflegte Erscheinung - männlich, sichtbar größer als 170 bis 175 Zentimeter, hellerer Hauttyp, Kopfbedeckung - zum Fahrer beziehungsweise zur Fahrerin liegt keine Beschreibung vor

Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Die Polizei empfiehlt eine mechanische Sicherung von Fenstern und Türen, damit "ungebetene Gäste" erst gar nicht ins Haus kommen. Ergänzende Sicherheit bieten Einbruch- und Überfall-Meldeanlagen. Damit werden Einbruchsversuche automatisch gemeldet und bei Gefahr kann der Bewohner den Alarm auch selbst auslösen.

Kostenlose Informationen erhalten alle Mieter und Eigentümer bei der Präventionsdienststelle der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02131 300-0.

