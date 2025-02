POL-NE: Fahrradfahrer umgefahren und geflüchtet - Polizei stellt Führerschein sicher

Grevenbroich (ots) - Polizei und Feuerwehr wurden in der Nacht von Samstag (15.02.) auf Sonntag (16.02.) zu einem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in Grevenbroich gerufen, ein Auto hatte Feuer gefangen. Vor Ort konnten die Polizisten dann mehrere Straftaten feststellen. Gegen 02:45 Uhr hatten Zeugen an der Straße Am Hammerwerk einen brennenden Pkw festgestellt und Feuerwehr und Polizei informiert. Während die ...

