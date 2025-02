Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zeugen nach Kollision auf Kreuzung gesucht

Neuss (ots)

Am Sonntag (16.02.), gegen 14:13 Uhr, befuhr ein 49-jähriger Neusser die Hauptstraße in Richtung Bahnhofstraße. Auf Höhe der Kreuzung "Gell'sche Str. / Nordstraße" kam es zu einem Zusammenstoß mit einem unbekannten Fahrradfahrer, welcher mit der linken Seite des Fahrzeuges kollidierte und dabei stürzte. Der unbekannte Mann sei mit mehreren anderen Rennradfahrern aus Fahrtrichtung Gell'sche Straße über die Kreuzung in Richtung Nordstraße unterwegs gewesen. Der Pkw-Fahrer sei ausgestiegen und habe sich nach dem Mann erkundigt. Dieser gab an, dass alles in Ordnung sei. Daraufhin fuhr er mit den anderen Fahrradfahrern in Richtung Nordstraße weiter. Das Fahrzeug des Neussers wurde bei der Kollision beschädigt.

Das Verkehrskommissariat 1 sucht nun Zeugen, welche Angabe zum Rennradfahrer geben können. Dieser sei circa 30 Jahre hat, habe eine schlanke Statur und sei braunhaarig. Er trug schwarze Fahrradkleidung und fuhr ein schwarzes Rennrad.

Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02131 3000 entgegen.

