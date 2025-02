POL-NE: Zusammenstoß auf Provinzstraße

Neuss (ots) - An der Ueckerather Straße in Neuss wurde ein Telefonmast beschädigt. Die Kripo sucht Zeugen. In der Zeit von Donnerstag (13.02.) 17:00 Uhr bis Freitag (14.02.) 09:00 Uhr wurde ein Telefonmast nach ersten Erkenntnissen mutwillig beschädigt. Hierdurch kann es zu Beeinträchtigungen im Mobilfunknetz und Internet gekommen sein. Das Kriminalkommissariat 22 in Neuss ermittelt nun wegen der Störung von Telekommunikationsanlagen und sucht Zeugen. Personen, die ...

