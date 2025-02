Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche vom Wochenende

Bild-Infos

Download

Meerbusch / Neuss / Grevenbroich (ots)

An der Straße "Am Breil" in Meerbusch wurde am Samstag (15.02.), gegen 22:00 Uhr, in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Unbekannte schlugen eine Terrassentür ein und durchwühlten mehrere Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck entwendet.

Unbekannte versuchten an der Weserstraße in Neuss eine Balkontür einer Wohnung aufzuhebeln. Dies geschah nach ersten Ermittlungen in der Zeit von Donnerstag (13.02.), 20:00 Uhr, auf Freitag (14.02.), circa 12:00 Uhr. Das Vorhaben scheiterte.

In ein Einfamilienhaus an der Weilerbuschstraße in Grevenbroich wurde zwischen Donnerstag, circa 16:00 Uhr, auf Samstag, circa 17:15 Uhr, eingebrochen. Die mutmaßlichen Tatverdächtige beschädigten die Hauseingangstür und durchsuchten diverse Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist Teil der Ermittlungen

An der Straße "An der Norf" in Neuss hebelten Unbekannte eine Balkontür auf und durchwühlten eine Wohnung. Dies geschah in der Zeit von Samstag, circa 10:30 Uhr, auf Sonntag (16.02.), circa 09:45 Uhr. Ob etwas entwendet wurde, ist auch hier Teil der Ermittlungen.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Die Polizei berät Eigentümer und Mieter kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Vielfach lassen sich Einbrüche durch technische Sicherungsmaßnahmen wirkungsvoll verhindern. Bei den Beratungen werden auch Tipps zum sicherheitsbewussten Verhalten gegeben. So ist es bereits mit einfachen Mitteln möglich, sein Haus oder seine Wohnung auch bei Abwesenheit bewohnt aussehen zu lassen und damit das Einbruchsrisiko deutlich zu senken. Interessenten werden ebenfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell