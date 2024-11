Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Wohnungseinbrüche

Kreis Viersen (ots)

In insgesamt fünf Wohnungen oder Häuser im Kreis sind am Dienstag im Laufe des Tages Unbekannte eingebrochen.

Am Dienstagvormittag, 5. November, haben ein oder mehrere Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus im Bereich Hauptstraße/Giesenstraße in Vorst eingebrochen. Ein Hausbewohner kehrte gegen 14 Uhr in eine der Wohnungen zurück und fand sie aufgebrochen vor. Auch die Tür der Wohnung gegenüber war aufgebrochen. Zuletzt war am Morgen gegen 8 Uhr jemand dort gewesen und hatte die Wohnungstür beim Weggehen ordnungsgemäß verschlossen. Was genau entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Ebenfalls am Dienstag, in der Zeit zwischen 12.30 und 14 Uhr sind ein oder mehrere Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Montessoristraße in Niederkrüchten eingedrungen. Hier haben der oder die Täter ein gekipptes Fenster aufgehebelt, um ins Haus zu gelangen. Auch hier steht der genaue Umfang der Beute noch nicht fest.

Im Laufe des Dienstags, zwischen 11 und 19.45 Uhr, sind auch die Bewohner eines Einfamilienhauses im Kempener Blumenviertel Opfer eines Wohnungseinbruchs geworden. Hier kamen der oder die Täter von der Gartenseite des Hauses über die Terrassenüberdachung und schlugen ein Fenster im ersten Obergeschoss ein. Was sie mitnahmen, ist noch unklar, sie durchwühlten die Räume des Obergeschosses.

Einen weiteren Einbruch in Kempen gab es in der Zeit zwischen 14.30 und 22.45 Uhr am Dienstag. In ein Einfamilienhaus an der Dieckmannstraße drangen ein oder mehrere Unbekannte wahrscheinlich von der Gartenseite her ein. Auch hier wurden diverse Räume durchwühlt, auch hier ist noch nicht klar, was entwendet wurde.

Mit der Zeitumstellung und dem häufig grauen Wetter hat die Hochkonjunktur der Wohnungseinbrecher begonnen. Selbst am Tage benötigt man zumeist Licht, wenn man sich in Räumen aufhält. Fehlendes Licht zeigt sehr schnell, dass niemand zu Hause ist. Ein Einbruch ist für viele Menschen ein sehr einschneidendes Erlebnis. Unabhängig von dem finanziellen Schaden durch die gestohlenen Gegenstände wirkt oft das Gefühl nach, dass jemand Fremdes die privatesten Dinge durchwühlt hat. Wenn Sie an einem der Orte verdächtige Beobachtungen gemacht haben, dann melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0 bei der Polizei. Die Polizei Viersen bietet Beratungen zum Schutz vor Einbrechern an. Informationen finden Sie auf unserer Internetseite: https://viersen.polizei.nrw/artikel/schuetzen-sie-sich-jetzt-vor-einbrechern /hei (966)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell