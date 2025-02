Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Person in Aufzug gefangen

Aurich (ots)

Komplizierter als gedacht gestaltete sich ein Hilfeleistungseinsatz der Feuerwehr Aurich in den Donnerstagnachmittagsstunden. Ein Fahrstuhl war zuvor innerhalb eines Geschäftsgebäudes am Pferdemarkt zwischen zwei Etagen stehengeblieben und hatte einen Mitfahrenden dadurch eingeschlossen. Mangels verfügbarer Techniker mussten die Feuerwehrleute daraufhin zur Hilfe eilen. Nachdem die unglückliche Position des Aufzugs durch einen ersten Blick in den Fahrschacht deutlich wurde, versuchten die Einsatzkräfte zunächst den Notablass zu betätigen, um die Kabine ins Erdgeschoss abzusenken und ein Aussteigen des glücklicherweise wohlbehaltenen Mannes zu ermöglichen. Dies scheiterte jedoch ebenso wie die darauffolgenden Versuche, die Technik wieder zum Laufen zu bringen. Parallel kontaktierten die Feuerwehrleute mehrere Fachfirmen, um Informationen zu weiteren Vorgehensmöglichkeiten einzuholen. Letzten Endes gelang es, einen örtlichen Wartungsbetrieb an die Einsatzstelle zu bekommen, der den Fahrstuhl mit Hilfe eines Kettenzuges bis zum Ausstieg in der ersten Etage hochzog. Der Eingeschlossene konnte so nach gut einer Stunde befreit werden.

