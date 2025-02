FW-AUR: Staubentwicklung aktiviert Rauchmelder

Aurich (ots) - Der Rettungsdienst hat am späten Mittwochnachmittag die Unterstützung der Feuerwehr Aurich angefordert. An einer Einsatzstelle in der Enno-Hektor-Straße war es den Sanitätern aufgrund einer verschlossenen Tür nicht möglich, in die Wohnung einer hilfsbedürftigen Person zu gelangen. Die Feuerwehrleute machten vor Ort schnell ein auf Kipp stehendes Fenster als potenzielle Zutrittsoption aus, welches ...

