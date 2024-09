Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240904.5 Kellinghusen: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht!

Kellinghusen (ots)

Nachdem sich am heutigen Tag in Kellinghusen auf der Bundesstraße 206 ein Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung eines Autos ereignet hat, suchen die Ermittler nach Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben.

Gegen 11.25 Uhr war ein Verkehrsteilnehmer in einem Mercedes auf der B 206 aus Richtung Kellinghusen kommend in Richtung Mühlenbarbek unterwegs. Im Zuge der Ausfahrt aus dem Kreisel am Ortsausgang in Richtung Mühlenbarbek verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen, kam von der Straße ab und fuhr in den Graben. Der Unfallfahrer blieb unverletzt, an dem Mercedes entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sucht die Polizei nun nach Zeugen. Sie sollten sich in Kellinghusen unter der Telefonnummer 04822 / 20980 melden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell