POL-NE: Polizei händigt Reifen aus: Nachtrag zur Pressemitteilung Verdacht auf Hehlerei: Polizei beschlagnahmt tausende Autoreifen

Mit Pressemitteilung vom 04.02.2025 - 11:35 Uhr, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/5963814 berichteten wir über den Verdacht einer Hehlerei und die Beschlagnahme von etwa 6000 Autoreifen.

Um die Ermittlungen weiter voranzutreiben und den rechtmäßigen Eigentümern ihre Reifen wieder auszuhändigen, haben die Ermittler einen vor Ort Termin organisiert.

Am Mittwoch, den 26.02.2025, werden die Beamten zwischen 10 und 15 Uhr in der Lagerhalle des Reifenhandels an der Norfer Straße in Dormagen die Reifen aushändigen. Dieses erfolgt jedoch nur gegen einen entsprechenden Nachweis. Mitzubringen sind daher Personalausweis und Fahrzeugschein. Ebenso wird aufgrund der Vielzahl und Unübersichtlichkeit daraufhin gewiesen, dass es zu langen Bearbeitungszeiten kommen kann. Planen Sie also genügend Zeit ein.

Die Kollegen geben ihr Bestes und versuchen jeder berechtigten Person die entsprechenden Reifen auszuhändigen. Haben Sie bitte Verständnis, wenn es länger dauert. Nur so kann ein reibungsloser Ablauf gewährleistet werden.

