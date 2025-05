Polizei Duisburg

POL-DU: Duisburg/Stemmen: Havariertes Schiff führt zur Wesersperrung

Duisburg/Stemmen (ots)

Weil ein Schiff am Donnerstagmittag (15. Mai, 13 Uhr) auf der Weser (Kilometer 171) in der Einfahrt zum Baggersee Stemmen auf Grund gelaufen ist und quer ins Fahrwasser der Weser ragt, wird die Wasserstraße in beide Richtungen bis Sonntagnacht (18. Mai 0 Uhr) für den Schiffsverkehr gesperrt.

Beamte der Wasserschutzpolizeiwache Minden nahmen den Unfall vor Ort auf. Wie es genau zu der Havarie kommen konnte, ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen.

Für weitere Informationen von der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, klicken Sie hier: https://www.elwis.de/DE/dynamisch/Nfb/NfbDetailview:elwis_nfb_search:2025/1229

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell