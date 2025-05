Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Homberg: BMW kollidiert mit Straßenlaterne

Duisburg (ots)

Die Duisburger Polizei nahm am Mittwochabend (14. Mai, 19:49 Uhr) einen Verkehrsunfall in der Rheindeichstraße auf, weil ein BMW-Fahrer mutmaßlich aufgrund deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte und frontal mit einer Straßenlaterne kollidiert war.

Zeuginnen und Zeugen vor Ort schilderten, dass der graue Wagen nach einem riskanten Überholmanöver nicht mehr habe bremsen können. Die Beamten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass die Straßenlaterne aus der Verankerung gebrochen war und im Grünstreifen zeichneten sich tiefe Reifenspuren ab. Karosserieteile, Scherben und Äste lagen auf der Straße und am Straßenrand.

In dem Fahrzeug saßen neben dem 18-jährigen Fahrer noch zwei Mitfahrer (beide 17). Alle drei verletzten sich in Folge des Aufpralls nur leicht und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die Polizisten stellten den Führerschein und das Auto des Fahranfängers sicher. Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei Duisburg kämpft konsequent gegen Raserei und Missachtung der Verkehrsregeln. Überhöhte Geschwindigkeit ist nach wie vor eine der Hauptunfallursachen für Verkehrsunfälle mit zum Teil schwerstverletzen Personen und hohen Sachschäden. Um die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen, führt die Polizei regelmäßige Geschwindigkeitskontrollen durch.

