Polizei Duisburg

POL-DU: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Duisburg: Versuchtes Tötungsdelikt - Folgemeldung

Duisburg (ots)

Am Dienstagmorgen (13. Mai, 09:31 Uhr) kam es in der Laaker Straße mutmaßlich zu einem versuchten Tötungsdelikt (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/6032938). Der Tatverdächtige (25) soll nach dem bisherigen Ermittlungsstand seine Ex-Partnerin (32) in ihrer Wohnung aufgesucht und sie dort mit einem Stichwerkzeug schwer verletzt haben. Die 32-jährige Frau befindet sich derzeit im Krankenhaus, ihr Gesundheitszustand ist weiterhin nicht stabil.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg erließ das Amtsgericht Duisburg heute (14. Mai) einen Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Mordes gegen den 25-Jährigen. Die Ermittlungen der Mordkommission dauern weiterhin an.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell