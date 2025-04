Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei deckt Ausweismissbrauch auf

Kehl (ots)

Am Samstagnachmittag (12.04.) wurde ein guineischer Staatsangehöriger von der Bundespolizei an einer Straßenbahnhaltestelle in Kehl kontrolliert. Hierbei wies sich der 25-Jährige mit einem guineischen Reisepass und einem französischen Aufenthaltstitel aus. Bei der Überprüfung des Aufenthaltstitels wurde festgestellt, dass dieser auf eine andere Person ausgestellt war. Es bestand der Verdacht des Missbrauchs von Ausweispapieren und der versuchten unerlaubten Einreise. Gegen den 25-Jährigen wurde ein Einreise- und Aufenthaltsverbot für die Dauer von drei Jahren erlassen, anschließend wurde er nach Frankreich zurückgewiesen.

