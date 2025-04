Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei sucht Zeugen nach Angriff auf 36-Jährigen am Bahnhof Lahr

Lahr (ots)

Gestern Vormittag (09.04.) wurde ein 36-jähriger Deutscher am Bahnsteig 1 des Bahnhofs Lahr von einem bislang unbekannten Täter angerempelt. In der Folge kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung, die damit endete, dass der Unbekannte dem 36-Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht schlug. Dabei wurde die Brille des 36-Jährigen beschädigt. Anschließend flüchtete der Täter in den nächsten Regionalzug in Richtung Freiburg. Der Geschädigte wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und mit Verdacht auf Nasenbeinbruch in ein Krankenhaus gebracht.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: südländischer Typ, ca. 175 cm groß, dunkle kurze Haare und Bart, trug dunkle Kleidung und Jeans.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können.

Diese werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter der Telefonnummer 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

