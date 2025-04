Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei ahndet Verstoß gegen das Waffengesetz

Kehl (ots)

Beamte der Bundespolizei haben heute (09.04) um kurz nach Mitternacht an der Kehler Europabrücke eine mehrschüssige Pfefferspray Pistole sichergestellt. Diese hatte ein französischer Staatsangehöriger in seinem Fahrzeug. In Frankreich können diese Pistolen legal erworben werden, in Deutschland ist der Besitz verboten. Die Pistole wurde daraufhin sichergestellt und den 24-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell