BPOLI-OG: 27-Jähriger nach unerlaubten Grenzübertritt wegen Haftbefehl festgenommen

Offenburg (ots) - Ein syrischer Staatsangehöriger wurde am Sonntagnachmittag (06.04.) von einer Streife der Bundespolizei in Offenburg kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde ein Haftbefehl wegen Betruges festgestellt. Da der 27-Jährige die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, verbüßt er eine 30-tägige Haftstrafe in einer Justizvollzugsanstalt. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Offenburg ...

