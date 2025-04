BPOLI-OG: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Kehl (ots) - Am Montagmorgen (07.04.) wurde ein französischer Staatsangehöriger in der grenzüberschreitenden Straßenbahn an einer Haltestelle in Kehl von der Bundespolizei kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den 23-Jährigen ein Haftbefehl wegen besonders schweren Falls des Diebstahls vorlag. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, verbüßt er eine ...

