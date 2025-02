Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Blumengeschäft

Erfurt (ots)

Unbekannte hatten es in Erfurt auf ein Blumengeschäft abgesehen. Im Tatzeitraum von Mittwoch bis Donnerstag hebelten die Unbekannten die Tür zu dem Laden in der Innenstadt auf und verschafften sich so Zutritt in das Objekt. Anschließend durchwühlten sie das Geschäft und stahlen letztlich etwa 115 Euro Bargeld. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte zur Anzeigenaufnahme noch nicht beziffert werden. Die Kripo kam an den Tatort, sicherte zahlreiche Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und Sachbeschädigung ein. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell