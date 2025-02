Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: In Gartenlaube eingebrochen

Landkreis Sömmerda (ots)

Im Landkreis Sömmerda durchwühlte ein Einbrecher eine Gartenlaube. Der Unbekannte war in einer Kleingartenanlage in Gebesee in den vergangenen Tagen auf ein Gartengrundstück gelangt. Er machte sich anschließend an der Gartenlaube zu schaffen und brach die Tür auf. Im Inneren des Häuschens machte er sich auf Beutezug und fand eine Heizung mit Gasflasche im Wert von etwa 150 Euro. Mit seiner Beute flüchtete er in unbekannte Richtung. Der Besitzer informierte Mittwochnachmittag die Polizei, welche nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt. (SE)

