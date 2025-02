Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Kästen Leergut gestohlen

Erfurt (ots)

In den vergangenen Tagen hatte es ein Einbrecher in Erfurt auf zwei Kellerabteile abgesehen. Der Unbekannte war in ein Mehrfamilienhaus im Stadtteil Rieth eingedrungen. Im Untergeschoss brach er gewaltsam zwei Kellerboxen auf und verursachte einen Schaden von über 100 Euro. Er fand zwei Kästen Leergut vor und flüchtete mit seiner Beute im Wert von etwa sechs Euro. Anwohner bemerkten den Einbruch Mittwochmorgen und informierten die Polizei. Die Beamten sicherten Spuren und ermitteln wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SE)

