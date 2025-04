Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Grenzkontrolle in Kehl: 40-Jähriger mit zwei Untersuchungshaftbefehlen in Haft

Kehl (ots)

Die Bundespolizei hat am Dienstagnachmittag (08.04.) einen rumänischen Staatsangehörigen festgenommen. Der 40-Jährige war an einer Straßenbahnhaltestelle in Kehl kontrolliert worden. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass der Mann mit zwei Untersuchungshaftbefehlen wegen Computerbetrugs und besonders schweren Falls des Diebstahls gesucht wurde. Er wurde am 09.04. dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Das Amtsgericht Freiburg setzte die Untersuchungshaftbefehle in Vollzug, so dass der 40-Jährige nun in der Justizvollzugsanstalt auf seine Hauptverhandlung wartet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell