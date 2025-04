Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt falschen Führerschein sicher

Kehl (ots)

Beamte der Bundespolizei haben gestern bei der Kontrolle eines Fernreisebusses aus Frankreich an der Kehler Europabrücke einen falschen spanischen Führerschein sichergestellt. Dieser wurde bei einem marokkanischen Staatsangehörigen aufgefunden, der sich den Beamten gegenüber nicht ausweisen konnte. Der 32-Jährige sagte in der polizeilichen Vernehmung aus, dass er das Dokument in Frankreich für 200 Euro gekauft hatte. Ihm wurde daraufhin die Einreise verweigert und er wurde nach Frankreich zurückgewiesen. Zusätzlich muss er mit Anzeigen wegen des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen und versuchter unerlaubter Einreise rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell