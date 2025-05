Polizei Duisburg

POL-DU: Beeckerwerth: Explosion führt zu Gebäudeschaden - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (12. Mai, 3:08 Uhr) gingen mehrere Anrufe bei der Polizei ein, weil es im Bereich der Ahrstraße zu einem lauten Knallgeräusch gekommen war. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass ein bislang unbekannter Gegenstand an einer Hauseingangstür des Mehrfamilienhauses explodierte. In Folge dessen entstand ein Gebäudeschaden. Es wurden keine Personen verletzt.

Das Kriminalkommissariat 11 nahm die Ermittlungen auf. Nach den bisherigen Erkenntnissen sollen der oder die unbekannten Täter mit einem Fahrzeug über die Haus-Knipp-Straße geflüchtet sein. Die Ermittlungen insbesondere zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge rund um den Tatzeitpunkt beobachtet haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 0203 2800 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell