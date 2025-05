POL-KR: Nachtrag zu unserer Pressemeldung 76: Tatverdächtiger in U-Haft | Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Krefeld

Krefeld (ots) - An der Kreuzung von Charlottering und Werner-Voß-Straße ist am Donnerstag (8. Mai 2025) ein Radfahrer tödlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen bog der Lkw-Fahrer von der Werner-Voß-Straße rechts in den Charlottering ab. Dabei wurde der 86-jährige Radfahrer von dem Fahrzeug erfasst. Er starb noch an der Unfallstelle. Der Lkw-Fahrer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Vier Zeugen mussten ...

