Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Autofahrer verstirbt nach Zusammenstoß mit einem Baum

Bad Kleinen (ots)

Am 21.04.2025 kam es gegen 14:15 Uhr auf der Landstraße L031, zwischen Zickhusen und Niendorf, zu einem Verkehrsunfall. Der 56-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Mercedes-Benz befuhr die L 031 aus Richtung Bobitz kommend in Richtung Bad Kleinen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrzeugführer von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Im Zuge des Zusammenstoßes wurde der Fahrer im PKW eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite ihn aus dem Auto und übergab ihn an den Rettungsdienst. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde erst ein Rettungshubschrauber angefordert, der Verunfallte jedoch später mit dem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Dort ist der Verunfallte an seinen Verletzungen verstorben. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 15.000 Euro. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft kam ein Dekra-Gutachter zur Unfallanalyse zum Einsatz. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die Kreuzung der B106 und der L031 drei Stunden lang vollgesperrt. Kai Lübbe Polizeioberkommissar Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell