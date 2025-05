PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach dem 85-jährigen Mann aus Friedrichsdorf

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Die am 16.05.2025 um 23.19 Uhr veröffentlichte Vermisstenfahndung nach dem 85-jährigen Mann aus Friedrichsdorf wird hiermit zurückgenommen. Der Vermisste kehrte unversehrt an seine Wohnanschrift zurück und konnte durch Familienangehörige in Empfang genommen werden.

Es wird darum gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell