PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pfefferspray in Linienbus löst größeren Einsatz aus +++ Einfamilienhaus von Einbrechern heimgesucht +++ Autoaufbrecher zugange +++ Betrunken mit Ampel kollidiert

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Pfefferspray in Linienbus löst größeren Einsatz aus, Kronberg, Bleichstraße, Donnerstag, 15.05.2025, 07:20 Uhr

(cw)Am Donnerstagmorgen löste der Einsatz eines Reizstoffsprühgerätes in Kronberg einen größeren Rettungs- und Polizeieinsatz aus.

Gegen 07:20 Uhr hantierte ein Kind in einem Linienbus in der Bleichstraße mit einem Reizstoffsprühgerät, welches nach polizeilichen Erkenntnissen dann versehentlich freigesetzt wurde. Da in einer ersten Meldung angegeben wurde, dass es mehrere Verletzte geben soll, war der Rettungsdienste mit zahlreichen Einsatzkräften und einem Rettungshubschrauber im Einsatz. Schnell stellte sich heraus, dass fünf Person leicht verletzt worden waren, diese mussten aber nicht weitergehend behandelt werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen einer fahrlässigen Körperverletzung. Das Kind wurde seinen Eltern übergeben.

2. Einfamilienhaus von Einbrechern heimgesucht, Kronberg, Schreyerstraße, 10.05.2025, 09.30 Uhr bis 14.05.2025, 20.15 Uhr

(pl)Zwischen Samstagmorgen und Mittwochabend wurde ein Einfamilienhaus in der Schreyerstraße in Kronberg von Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen durch eine aufgehebelte Terrassentür in die Räumlichkeiten ein. Im Haus machten sie sich dann noch an einer weiteren Tür zu schaffen, brachen dann aber von ihrem Vorhaben ab und ergriffen offensichtlich ohne Diebesgut wieder die Flucht. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer um (06172) 120-0 entgegen.

3. Wertsachen im Visier von Autoaufbrechern, Oberursel, 13.05.2025, 19.30 Uhr bis 14.05.2025, 09.00 Uhr

(pl)In der Nacht zum Mittwoch mussten drei Personen in Oberursel leider die Erfahrung machen, dass Wertgegenstände besser nicht im geparkten Auto zurückgelassen werden sollten. Autoaufbrecher schlugen im Bereich Henchenstraße, George-C.-Marshall-Ring sowie im Viermärkerweg in Oberstedten zu und entwendeten aus den Innenräumen dreier geparkter Pkw die herumliegenden Wertsachen. Dabei erbeuteten die Täter unter anderem Getränkedosen, Bargeld sowie eine Sporttasche mit den darin befindlichen Kleidungsstücken. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer um (06172) 120-0 entgegen.

4. Gartengeräte aus Fiat Ducato gestohlen, Bad Homburg, Kirdorf, Am Schwesternhaus, 13.05.2025, 21.00 Uhr bis 14.05.2025, 08.30 Uhr

(pl)In Kirdorf haben Autoaufbrecher in der Nacht zum Mittwoch aus einem weißen Fiat Ducato Gerätschaften für den Garten- und Landschaftsbau im Gesamtwert von knapp 4.000 Euro gestohlen. Das Fahrzeug war in der Straße "Am Schwesternhaus" auf einem Parkplatz abgestellt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer um (06172) 120-0 entgegen.

5. Betrunken mit Ampel kollidiert,

Oberursel, Landesstraße 3015, Oberhöchstadter Straße, Mittwoch, 14.05.2025, 17:10 Uhr

(cw)Einen Verkehrsunfall verursachte ein 62-Jähriger aus dem Hochtaunuskreis am Mittwochnachmittag gegen 17:10 Uhr auf der Landesstraße 3015 in Oberursel.

Der Mann befuhr mit seinem Fiat die Landesstraße in Richtung Kronberg. An der Einmündung in die Oberhöchstadter Straße wollte der Fahrer nach rechts abbiegen, kam aber nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Fußgängerampel und einer Verkehrsinsel. Dabei verletzte sich der Mann am Arm. Auch sein Fiat war nicht länger fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Der Grund für den Unfall konnte der Mann auch nicht verheimlichen. Ein Atemalkoholmessgerät zeigte mehr als zwei Promille. Für den Fahrer folgten nun die Blutentnahme und die Beschlagnahme seines Führerscheins.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell