POL-HG: Einbruch in Bürogebäude +++ Geldbörse aus Auto gestohlen +++ Bei Einbruch Scheibe eingeschlagen

1. Einbruch in Bürogebäude,

Friedrichsdorf, Dillingen, Taunusstraße, Donnerstag, 08.05.2025, 19:00 Uhr bis Freitag, 09.05.2025, 07:30 Uhr

(be)In der Zeit von Donnerstag, 19:00 Uhr, bis Freitag, 07:30 Uhr, hatten unbekannte Täter ein Bürogebäude in der Taunusstraße in Friedrichsdorf/ OT Dillingen im Visier. Der oder die Täter verschafften sich im rückwärtigen Bereich gewaltsam Zutritt zum Objekt und stahlen aus einem Tresor Bargeld. Anschließend konnten der- oder die Täter in unbekannte Richtung flüchten.

Die polizeilichen Ermittlungen laufen. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Geldbörse aus Auto gestohlen,

Königstein, Schneidhain, Donnerstag, 08.05.2025, 20 Uhr bis Freitag, 09.05.2025, 7.30 Uhr

(da)In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat sich in Königstein (Schneidhain) ein Unbekannter an mehreren Autos zu schaffen gemacht. Zwischen 20 Uhr und 7.30 Uhr trieb der Unbekannte in den Straßen "Am Steinkopf", "Unter den Tannen", "Rossertstraße" und "Michelshohl" sein Unwesen. Er zog an mehreren Fahrertüren, um zu sehen, ob diese verschlossen waren. In mindestens fünf Fällen hatte er Erfolg und durchsuchte die Innenräume der Fahrzeuge. Dabei erbeutete er Geldbörsen und ähnliche Wertgegenstände. Eine Videokamera zeichnete einen Tatverdächtigen auf. Es handelt sich um einen Mann mit kurzen dunklen Haaren, weißer Jacke und schwarzer Jogginghose.

Bitte denken Sie daran: Ein unverschlossenes Auto bietet keinen Schutz für Ihre Wertsachen. Wenn dann noch Taschen, Geldbörsen oder Sonnenbrillen offen im Innenraum liegen, ist das eine zusätzliche Einladung für Langfinger. Gehen Sie also auf Nummer sicher und prüfen Sie immer zweimal, ob Ihr Auto wirklich abgeschlossen ist.

Sollte Ihnen die beschriebene Person in Schneidhain aufgefallen sein, wenden Sie sich bitte an die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0.

3. Bei Einbruch Scheibe eingeschlagen,

Bad Homburg, Karl-Horn-Straße, Freitag, 09.05.2025, 16 Uhr bis Samstag, 10.05.205, 14.30 Uhr

(da)Von Freitag auf Samstag kam es in Bad Homburg zu einem Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus. Die bislang unbekannten Täter warfen zwischen 16 Uhr und 14.30 Uhr mit einem Stein die Terrassentür des Hauses in der Karl-Horn-Straße ein. Nach ersten Erkenntnissen gelangten sie jedoch nicht in die Wohnräume, sodass nichts entwendet wurde. Die Kriminalpolizei ermittelt nun und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

