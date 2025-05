PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Brand von Gartenhütte und Wohnhaus+++Einbrecher erbeuten Schmuck+++Tresor im Büro aufgeschnitten+++Yamaha und E-Bike entwendet+++Schwerer Verkehrsunfall bei Usingen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Brand von Gartenhütte und Wohnhaus.

Usingen / Franz List-Straße 3 Sa. 10.05.2025, 14:00 Uhr

Am Samstag griff der Brand einer Gartenhütte auf ein Wohnhaus über. Am Samstag kam es gegen 14:00 zum Vollbrand einer Gartenhütte in der Franz-List Straße in Usingen. Das Feuer erfasste zügig die Hütte und griff auf ein naheliegendes Wohnhaus über. Es mussten mehrere Personen aus dem Gebäude evakuiert werden, welches jetzt zeitweise unbewohnbar ist. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Löscharbeiten waren gegen 16:30 Uhr beendet. Der Sachschaden wird auf ca. 250.000EUR geschätzt. Bzgl. der Brandursache wird ermittelt.

Einbrecher erbeuten Schmuck aus Einfamilienhaus Kronberg im Taunus, Friedrichstraße, Sonntag, 11.05.2025, 03:07 Uhr

(yb) Am frühen Sonntagmorgen sind Einbrecher in ein Kronberger Wohnhaus eingedrungen und erbeuteten hierbei diverse Schmuckstücke. Die Täter betraten zunächst unbemerkt das Grundstück der Geschädigten in der Friedrichstraße und warfen dort, nachdem sie sich Zugang zum Balkon im 1.OG des Wohnhauses verschafft hatten, eine Fensterscheibe ein. Im Haus selbst durchsuchten die Einbrecher mehrere Räume, bis sie durch das Auslösen einer Alarmanlage in ihrem Handeln gestört wurden. Letztlich flüchteten die Täter mit ihrer Beute in Form von Schmuck in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizeistation Königstein unter der Telefonnummer 06174 9266-0 entgegen.

Einbruch in ein Bürogebäude

Friedrichsdorf-Dillingen, Taunusstraße Zw. 08.05.2025, 19:00 und 09.05.2025, 07:30 Uhr

In der Nacht zum Freitag kam es in der Taunusstraße in Friedrichsdorf-Dillingen zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Bürogebäude. Unbekannte hebelten das Außenfenster eines Büros auf und verschafften sich so Zugang in das Innere des Büros. In diesem schnitten diese mittels geeigneten Werkzeugs den dort befindlichen Tresor auf und entnahmen das darin befindliche Bargeld. Anschließend verließen der/die Täter das Tatobjekt wieder in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise erbittet die Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172/120-0.

Yamaha entwendet

Bad Homburg, Friesenstraße Zw. 09.05.2025, 20:30 Uhr und 10.05.2025, 10:15 Uhr

Zu einem Motorraddiebstahl kam es in der Nacht zum Samstag in der Friesenstraße in Bad Homburg. Der 22-jährige Geschädigte parkte seine schwarze Yamaha ordnungsgemäß vor seiner Wohnanschrift ab. Die unbekannten Täter überwanden die Wegfahrsperre sowie das Lenkradschloss und entwendeten das Motorrad. Hinweise zur Tat, den Tätern oder verdächtigen Beobachtungen nimmt die Bad Homburger Polizei unter der Telefonnummer 06172/120-0 entgegen.

E-Bike aus Grundstückseinfahrt entwendet Königstein im Taunus, Am Hohlberg, 08.05.2025, 12:00 Uhr bis 19:00 Uhr,

(yb) Im Königsteiner Stadtteil Schneidhain, in der Straße Am Hohlberg, waren am vergangenen Donnerstag Fahrraddiebe zugange. Die Täter brachen zwischen 12:00 Uhr und 19:00 Uhr das Fahrradschloss eines E-Bikes auf und entwendeten das schwarz/orange Fahrrad der Marke "KTM" aus einer frei zugänglichen und einsehbaren Grundstückszufahrt. Hinweise nimmt die Polizeistation Königstein unter der Telefonnummer 06174 9266-0 entgegen.

Schwerer Unfall nach Vorfahrtsverstoß

Usingen / B275 (Kreuzung Südtangente) Sa. 10.05.2025, 13:40 Uhr

Linksabbiegerin übersieht Gegenverkehr auf der Bundesstraße 275. Samstagmittag befuhr eine 64-jährige Pkw-Fahrerin die B275 von Usingen in Richtung Merzhausen. An der Kreuzung zur Südtangente wollte die Fahrerin nach links in diese abbiegen. Hierbei übersah die Frau das entgegenkommende Fahrzeug einer 36-jährigen aus Grävenwiesbach. Die Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich. Nach polizeilichen Schätzungen entstand Sachschaden von ca. 30.000EUR. Beide Frauen wurden bei dem Unfall verletzt, die 36-jährige dabei schwer. Beide Fahrerinnen mussten im Krankenhaus behandelt werden.

