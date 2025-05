PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Fahrzeug aufgebrochen +++ Fahrradschloss geknackt und Fahrrad entwendet +++ Einbruch in Garage eines Mehrfamilienhauses, Fahrrad geklaut

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Fahrzeug aufgebrochen,

Steinbach, Bahnstraße, Dienstag, 06.05.2025, 12:35 bis 23:50 Uhr

(emb)Im Verlauf des Dienstags wurde in Steinbach ein Fahrzeug aufgebrochen und Parfüm entwendet. Der Fahrzeughalter hatte seinen VW Tiguan gegen 12:35 Uhr in der Bahnstraße abgestellt. Seine Abwesenheit nutzten die unbekannten Täter aus und gelangten durch Einschlagen der Scheiben in den Pkw. Sie entwendeten Parfümflaschen in Höhe von 400 EUR, anschließend flüchteten sie unerkannt. Den Schaden stellte der 55-jährige Halter um 23:50 Uhr fest. Hinweise nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer 06171 6240-0 entgegen.

Fahrradschloss geknackt und Fahrrad entwendet, Oberursel, Im Setzling, Montag, 05.05.2025, 20:00 Uhr bis Dienstag, 06.05.2025, 08:00 Uhr

(emb)In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in Oberursel ein Fahrrad entwendet. Die unbekannten Täter brachen das Fahrradschloss auf und nahmen das zuvor in der Straße "Im Setzling" abgestellte ca. 900 EUR teure E-Bike an sich. Das Fahrrad der Marke "Hitway" ist in schwarzer Lackierung gehalten. Hinweise nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer 06171 6240-0 entgegen.

Einbruch in Garage eines Mehrfamilienhauses, Fahrrad geklaut, Königstein im Taunus, Stresemannstraße, Montag, 05.05.2025, 23:00 Uhr bis Dienstag, 06.05.2025, 06:45 Uhr

(emb)In den Nachtstunden von Montag auf Dienstag hatten es Diebe auf ein E-Bike in der Garage eines Mehrparteienhauses in der Stresemannstraße in Königstein abgesehen. Die Täter drangen auf unbekannte Weise in die Garage des Mehrfamilienhauses ein, brauchen das Schloss eines Fahrrads auf und entwendeten das schwarze Pedelec der Marke "Cube" im Wert von ca. 2.500 EUR. Wer im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Königstein unter der Rufnummer 06174 9266-0 zu melden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell