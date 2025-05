PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Motorhaube zerkratzt +++ Rettungshubschrauber bei Motorradunfall eingesetzt +++ Couragierte Zeugen verhindern Trunkenheitsfahrt +++ Leichtverletzte nach Unfall

Bad Homburg v.d. Höhe

1. Motorhaube zerkratzt,

Oberursel, Stierstadt, Weißkirchener Straße, Samstag, 03.05.2025, 22.30 Uhr bis Sonntag, 04.05.2025, 9 Uhr

(da)Unbekannte haben am Wochenende im Oberurseler Stadtteil Stierstadt ein Auto zerkratzt. Zwischen Samstag, 22.30 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr, machten sich die Täter an einem blauen Mini Cooper zu schaffen, der in der Weißkirchener Straße geparkt war. Dort zerkratzten sie die Motorhaube und übergossen diese mit einer undefinierten Flüssigkeit. Der entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

2. Rettungshubschrauber bei Motorradunfall eingesetzt, Landesstraße 3030 bei Weilrod, Montag, 05.05.2025, 13.40 Uhr

(da)Bei einem Motorradunfall bei Weilrod kam am Montag ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Gegen 13.40 Uhr befuhr ein 23-Jähriger mit seiner Honda die Landesstraße 3030 von Schwickershausen in Richtung Hasselbach. In einer Linkskurve verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seine Maschine und stürzte, bis er links neben der Fahrbahn zum Liegen kam. Die Honda war nicht mehr fahrbereit, der Schaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Der 23-Jährige musste mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

3. Couragierte Zeugen verhindern Trunkenheitsfahrt, Grävenwiesbach, Frankfurter Straße, Montag, 05.05.2025, 22 Uhr

(da)Dank couragierter Zeugen ist es der Polizei am Montag in Grävenwiesbach gelungen, einen betrunkenen Autofahrer festzunehmen. Gegen 22 Uhr meldeten sich Anrufer bei der Polizei, die an einer Tankstelle in der Frankfurter Straße einen augenscheinlich betrunkenen Mann festgestellt hatten. Dieser sei zuvor mit einem Dacia auf das Tankstellengelände gefahren. Nun wollten sie ihn an der Weiterfahrt hindern. Eine Streife der Polizeistation Usingen nahm sich der Sache an und kontrollierte den Wartenden. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Zeugen und ergab einen Wert von über 2,8 Promille. Daraufhin musste der 23-Jährige die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo ein Arzt eine Blutentnahme durchführte. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

4. Leichtverletzte nach Unfall,

Bad Homburg, Justus-von-Liebig-Straße, Montag, 05.05.2025, 10 Uhr

(da)Eine Radfahrerin ist am Montag bei einem Unfall leicht verletzt worden. Die 28-Jährige fuhr gegen 10 Uhr auf der Justus-von-Liebig-Straße vom Dieselweg kommend in Richtung Horexstraße. Gleichzeitig war ein 53-Jähriger mit seinem Mercedes in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Als der Mercedes nach links auf den Parkplatz eines Supermarktes abbiegen wollte, nahm er die Radfahrerin zu spät wahr und es kam zum Unfall. Die 28-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand kein größerer Schaden.

