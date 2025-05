PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Kein Streich, sondern Straftat +++ Unsittlich genähert +++ Haus aufgrund von Chemikalien evakuiert

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Kein Streich, sondern Straftat,

Bad Homburg, Hessenring, Samstag, 03.05.2025, 15.15 Uhr

(da)Vielmehr um eine Straftat als um einen harmlosen Streich handelte es sich bei einer Aktion eines Jugendlichen am Samstag in Bad Homburg. Gegen 15.15 Uhr kam der 14-Jährige auf die Idee, gefüllte Wasserballons von einer Brücke am Hessenring auf den Verkehr zu werfen. Der Hessenring war zu diesem Zeitpunkt stark befahren. Ein Ballon traf die Windschutzscheibe eines unter der Brücke durchfahrenden Ford und beschädigte diese dadurch. Die Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt und es kam zu keinem Unfall mit anderen Verkehrsteilnehmenden. Der 14-Jährige wurde anschließend von den alarmierten Polizeikräften aufgegriffen und zur Polizeistation Bad Homburg gebracht. Dort musste er sich nicht nur gegenüber der Polizei, sondern auch gegenüber seinen Erziehungsberechtigten verantworten, denen er übergeben wurde. Außerdem erwartet ihn eine Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

2. Unsittlich genähert,

Schmitten, Niederreifenberg, Brunhildestraße, Freitag, 02.05.2025, 7.15 Uhr

(da)Ein Mann hat sich am Freitagmorgen in Schmitten (Niederreifenberg) einem Mädchen unsittlich genähert. Die 14-Jährige wartete mit dem Unbekannten an der Bushaltestelle "Schwesternheim" in der Brunhildestraße. Dabei soll der Unbekannte das Mädchen mehrfach am Arm berührt und ihr unsittliche Komplimente gemacht haben. Erst nach einer energischen Ansprache ihrerseits ließ er von dem Mädchen ab. Jetzt ermittelt die Polizei. Bei dem Unbekannten soll es sich um einen 1,80 Meter großen, etwa 30 Jahre alten Mann gehandelt haben. Er hatte kurze schwarze Haare und wurde zudem als südländisch aussehend beschrieben. Bekleidet sei er mit einer schwarzen Lederjacke, deren Kapuze er über den Kopf gezogen habe. Hinweise zu der Person nimmt die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

3. Haus aufgrund von Chemikalien evakuiert, Bad Homburg, Saalburgstraße, Samstag, 03.05.2025, 23.30 Uhr

(da) Wegen einer Chemikalie musste am Samstagabend ein Mehrfamilienhaus in Bad Homburg evakuiert werden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte ein 26-jähriger Bewohner des Hauses in der Saalburgstraße mit Chemikalien hantiert, um ein Bett zu reinigen. Ausdünstungen der Chemikalie führten jedoch bei ihm und einer weiteren Bewohnerin zu Atemwegsreizungen. Beide mussten zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus gebracht werden. Auch die übrigen Bewohnerinnen und Bewohner mussten das Mehrfamilienhaus vorsorglich verlassen, bis es von der Feuerwehr gelüftet und anschließend wieder freigegeben wurde. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen musste die Saalburgstraße für rund eineinhalb Stunden gesperrt werden. Gegen den 26-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell